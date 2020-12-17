Арт-объект с часами появился в центре Смоленска. Фото: паблик «Смоленск» ВКонтакте
В Смоленске появился ещё один новогодний арт-объект, сообщили в пресс-службе администрации областного центра. В сквере возле детской художественной школы установили композицию в виде часов. Новый арт-объект украшен и подсвечен гирляндами.
Дополняет атмосферу праздника, стоящая рядом цветочная палитра - художественная конструкция засветилась разноцветными огнями.
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