Стал известен график работы МРЭО на новогодние праздники в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Начальник отделения №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области Павел Архипов просит автомобилистов быть внимательней при выборе времени посещения. С 1 по 4 и 7 января отделение будет закрыто.

31 декабря рабочий день начнутся в 9.00 и закончится в 13.00.

5 и 6, 8 января 2021 года - с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);

9 января 2021 года - с 9-00 до 14-00 (без перерыва);

10 января 2021 года - с 9-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00);

Чтобы избежать столпотворения автомобилистов просят пользоваться порталом Государственных услуг. Он позволяет сэкономить 30% на оплату госпошлины, избавляет от утомительных ожиданий в очередях и защищает от мошенничества.