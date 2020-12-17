В Смоленской области началась вакцинация против COVID-19. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Лекарство распределены по всем поликлиникам Смоленска и области.

Напомним, вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По правилам, храниться она должна с соблюдением температурного режима минус 18 градусов. Препарат подлежит строгому учету, а все привитые вносятся в федеральный регистр вакцинированных.

В администрации региона сообщили, что вакцинация против COVID-19 уже стартовала и пройдет в два этапа с интервалом в 21 день. Первыми прививки сделают медицинские работники.

- Вакцина не показана переболевшим коронавирусом в течение минимум полугода, а также лицам, перенесшим острые респираторные вирусные заболевания в течение двух недель после болезни, - обращают внимание в пресс-службе.

Отметим, это вторая партия вакцины - в сентябре 2020 года в регионе израсходовали 42 комплекта доз.

Вакцинация всех желающих начнется не раньше 2021 года.

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