В Ярцеве мужчина получил ожоги, спасая квартиру во время пожара. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Ярцеве мужчина получил ожоги в пожаре, который произошел в его же квартире на улице Победы. ЧП произошло в 21:35 16 декабря 2020 года.

Мужчина проснулся от запаха гари и увидел, что горит постельное белье. Не растерявшись, он вызвал пожарных и начал подручными средствами бороться с пламенем.

- На сигнал о происшествии выезжали автоцистерны и автолестница 19-й и 52-й пожарных частей, 7 огнеборцев, - сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Огонь удалось потушить. Прибывшие пожарные лишь пролили вещи водой. Мужчина передан медикам.

Рабочих версий причин возгорания несколько, одна из них, что причиной мог стать обогревательный прибор старого образца, который стоял совсем рядом с постельными принадлежностями.

Ранее «КП» писала о жительнице райцентра, которая в четвертый раз устроила пожар в квартире. Сотрудники МЧС спасли женщину и залили тлеющую от сигареты постель.