Мошенники похитили у смолян около 465 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

Дистанционные мошенники обманули смолян, украв у них около 465 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Деньги похитили у жителей Смоленска, Вяземского и Красненского районов.

29-летняя вязьмичка, под предлогом оформления кредитной заявки, перевела на неизвестный номер 255 тысяч рублей. А жительницы Смоленска и Краснинского района 44 и 47 лет, чтобы обезопасить себя, продиктовали преступникам личные данные. После этого с их карт списали более 188 тысяч.

На другую уловку мошенников попались четверо жителей областного центра. Смоляне хотели купить различные товары - телефон, книгу, стиральную машину, а также снять жилье. Объявления о таких услугах они нашли в социальных сетях. Местные жители оплатили продукты, но не получили их. Общий ущерб составил более 21 тысячи рублей.

По всем фактам обмана полицейские проводят проверки.

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