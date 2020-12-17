Смолян приглашают принять участие в акции «Новый год в каждый дом». Фото: pixabay.com.

С 14 по 30 декабря в Смоленской области волонтеры проводят акцию «Новый год в каждый дом», которую лично поддержал Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Смолян приглашают принять в ней участие.

Акция «Новый год в каждый дом» заключается в том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей, которые лишились возможности из-за пандемии посетить традиционные новогодние елки. В это время именно волонтеры станут волшебниками для детей и в образах Деда Мороза и Снегурочки подарят им долгожданный праздник.

В рамках акции поздравления получат не только ребята с ограниченными возможностями здоровья и оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, но и те, которые из-за введенных ограничений не могут попасть на новогодние утренники, в первую очередь, это дети врачей.

Чтобы принять участие в акции «Новый год в каждый дом», родителям необходимо подать заявку через раздел «Получить поздравление от Деда Мороза» на сайте новыйгод.мывместе2020.рф.