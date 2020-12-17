Школьники - призеры олимпиад из Смоленска могут попасть в «Артек». Фото: pixabay.com.

Победители и призеры школьных олимпиад из Смоленска могут поехать в международный детский лагерь «Артек», «Смена» и во всероссийский детский центр «Орленок».

Кроме того, участие школьников в таких конкурсах дает множество преимуществ. Так, например, при поступлении в вузы дипломанты получают льготы. При этом, учебные заведения могут утвердить свой список олимпиад для получения привилегий. Учреждения публикуют информацию до 1 октября. Самой большой льготой может стать приём без вступительных испытаний, если направление соответствует профилю олимпиады. Использовать такую возможность можно только в одном вузе и только с ЕГЭ не ниже 75 баллов по профильным предметам.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте профильного Департамента в разделе «Одаренные дети»: «Артек», «Всероссийские детские центры».

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