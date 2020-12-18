В Смоленске холодную воду отключат из-за работ на сети. Фото: pixabay.com.

С 9.00 до 17.00 холодной воды не будет в домах №1, 3, 3а по улице Ниво-Киевская, в доме №28а на улице Кирова, №4 по Пригородной. Причина отключения – технические работы на участке водопроводной сети.

Водовоз будет дежурить у здания детского сада. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области очистят воду в 33 населенных пунктах. К 2025 году у 360 тысяч жителей области может улучшиться качество питьевой воды (подробнее).