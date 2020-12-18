Смолянин попросил построить дорогу Корсики - Семиричи. Фото: pixabay.com.

Житель Ершичского района Смоленской области попросил построить дорогу из деревни Корсики до деревни Семиричи. Вопрос прозвучал во время видеоконференции губернатора Алексея Островского со смолянами. Общая протяженность трассы Корсики - Семиричи 5,3 км. При том отремонтировать можно только половину дороги, так как вторая часть пролегает уже в Брянской области.

- Юридически мы имеем право израсходовать средства только на ремонт того участка дороги, который находится в границах Смоленской области. На границе с Брянской областью мы работы прекратим, потому что не имеем на это права, - сказал губернатор.

Еще одна проблема состоит в том, что дорога нигде не числится и является бесхозной. Отремонтировать ее можно только, включив в специальный перечень автотрасс. На конференции отметили, что решение вопроса с ремонтом может длиться долго.

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