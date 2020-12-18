В Смоленской области нашли пропавшего мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".

Спустя сутки после опубликования ориентировки на пропавшего смолянина в соцсетях появилась информация о том, что он найден.

Напомним, 42-летний Александр Иванов ушел из дома 14 декабря. Мужчина несколько дней не выходил на связь с родными на связь и было решено обратиться за помощью в «Сальвар». После обеда 17 декабря в группе добровольцев появилась информация, что мужчина найден живым.

В соцсетях отмечалось, что мужчина не впервые уходил из дома, не сообщав о том, куда направляется.