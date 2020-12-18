В Смоленске сосулька упала перед мужчиной с ребенком на руках. Фото: pixabay.com.

В Смоленске сосулька упала перед мужчиной с ребенком на руках. От трагедии мужчину спас один шаг. В связи с перепадами температур региональный СКР напоминает об ответственности, которая может наступить за травмирование людей при сходе наледи.

- В случае серьезного травмирования или гибели человека вплоть до реального срока заключения привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности, - отмечают в пресс-службе управления.

Во избежание негативных последствий сотрудники СКР рекомендуют заранее позаботиться о безопасности жителей региона.

А смолянам быть внимательными и не ходить под крышами и козырьками.