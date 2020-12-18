В Сычевке благоустроят парк к декабрю 2021 года. Фото: pixabay.com.

В Сычевке реконструируют городской парк, строительные работы планируют завершить к декабрю 2021 года. В зоне отдыха обустроят пешеходные дорожки, детскую и волейбольную площадку, установят зону для скейтбординга, реконструируют фонтан, а также сделают стену для рисования граффити.

Подрядчики уже найдены, в данный момент разрабатывается необходимая документация.

Отметим, дизайн парка победил в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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