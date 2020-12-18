Миллионер из Смоленска попал под прицел полиции Индонезии

Смоленский блогер и миллионер Сергей Косенко обратил на себя внимание властей Индонезии. В социальных сетях мужчина опубликовал видео, на котором он разгоняется на мотоцикле и прыгает в океан. Как сообщает 7news, местные полицейские не оценили такой трюк - Косенко обвинили в нарушении экологических порядков, так как в стране действует закон против сброса отходов в окружающую среду.

В свою защиту блогер заявил, что забрал транспортное средство и передал его местным жителям. Также мужчина рассказал, что занимается благотворительностью на острове и уважительно относится к народу Бали.

Стоит отметить, что за нарушение индонезийского законодательства можно получить три года тюремного заключения.