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Миллионер из Смоленска попал под прицел полиции Индонезии

Сергей Косенко выполнил опасный трюк на мотоцикле и рассердил местные власти
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский блогер и миллионер Сергей Косенко обратил на себя внимание властей Индонезии. В социальных сетях мужчина опубликовал видео, на котором он разгоняется на мотоцикле и прыгает в океан. Как сообщает 7news, местные полицейские не оценили такой трюк - Косенко обвинили в нарушении экологических порядков, так как в стране действует закон против сброса отходов в окружающую среду.

В свою защиту блогер заявил, что забрал транспортное средство и передал его местным жителям. Также мужчина рассказал, что занимается благотворительностью на острове и уважительно относится к народу Бали.

Стоит отметить, что за нарушение индонезийского законодательства можно получить три года тюремного заключения.