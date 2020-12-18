В Смоленске туроператор выиграл суд из-за сорванного тура. Фото: pixabay.com.

В Смоленске суд встал на сторону туроператора, предавшего тур на троих в Марокко и отменившего его из-за коронавирусных ограничений.

В материалах дела говорится, что ответчица весной приобрела три путевки, но полететь из-за введенного в стране карантина не смогла. Тогда женщина обратилась в турфирму за возвратом денег, но реакции не последовало, и она обратилась в суд.

– Кроме затраченных денег – 90 тысяч рублей, истица требовала компенсацию морального вредя, неустойку и расходы на адвоката – еще 130 тысяч рублей. Однако во время рассмотрения дела ответчик пошел на контакт и выплатил сумму первоначального взноса своей клиентке. Тогда суд, изучив постановления правительства, отказал в выплате дополнительных средств, – говорится на сайте Промышленного суда.