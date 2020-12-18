В Смоленской области вице-губернаторов помогут выбрать депутаты. Фото: Смоленской областной Думы.

Депутатов Смоленской областной Думе наделили правом принимать участие в формировании администрации региона. Теперь кандидатуры первых заместителей и заместителей губернатора будут выбираться путем голосования.

Чиновники будут избираться на срок до 5 лет, но не более срока полномочий главы региона. С ними будет заключен срочный трудовой договор, как правило, на шесть месяцев, который продлевается каждые полгода.

По мнению губернатора Алексея Островского, такая совместная работа будет способствовать еще более конструктивному, ответственному взаимодействию обеих ветвей власти региона.

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