Стала известна судьба соснового леса в Красном Бору Смоленска. Фото: администрация г. Смоленска.

Речь идет об участке в 7 гектаров с кадастровым номером 67:27:0011106:2, расположенном в зоне размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения. По заверениям властей, функциональная зона участка не изменялась.

В настоящее время земля находится в собственности государства и городская администрация правом на распоряжение им не обладает, пояснили в мэрии.

- Минобороны России в письме по замечаниям к проекту внесения изменений в генеральный план города Смоленска не выразило свою заинтересованность в части изменения функциональной зоны земли, - говорят в администрации, отмечая, что городские власти неоднократно обращались с просьбой передать ее в муниципальную собственность, но в передаче было отказано.

Читай также:

Смолянин попросил отремонтировать дорогу на границе двух областей. Губернатор пообещал оказать содействие в решении этого сложного вопроса (подробнее).