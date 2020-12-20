Женщина погибла во время пожара в доме в Велиже. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в 21.30 19 декабря в деревне Лаврентьево.

– Тело женщины было найдено при проливке и разборе конструкций, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. – Огонь уничтожил крышу, сгорела часть дома.

Личность погибшей установлена – женщине было 57 лет.

Еще один пожар произошел около семи часов вечера. Горела единственная жилая квартира шестиквартирного одноэтажного дома в селе Вязьма-Брянская. Неравнодушные соседи разбудили хозяина и помогли тушить огонь. Прибывшие огнеборцы подключились и помогли минимизировать ущерб от пожара. В квартире обгорели диван и кресла, однокомнатная квартира закопчена продуктами горения.