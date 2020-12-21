В Вязьме более 1600 человек остались без холодной воды из-за аварии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

20 декабря в Вязьме отключили холодную воду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Причина аварийного отключения - порыв трубы диаметром 150 мм, сделанной из чугуна, в районе МБОУ «СОШ №2» (переулок Загородный, дом №23).

В зону отключения попал 21 жилой дом разной этажности с населением 1632 человека (в том числе 512 детей), 1 социально значимый объект - МБОУ «СОШ №2».

Проводятся ремонтные работы.

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