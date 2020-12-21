Жители Смоленска заметили почки на деревьях в декабре. Фото: паблик «Подслушано Смоленск».

Жители областного центра заметили, что на деревьях в этом декабре набухли почки, а погода больше напоминает начало весны. В группе «Подслушано Смоленск» во ВКонтакте смолянка Алина Лучина написала, что в этом году в регионе необычно теплая зима.

- Нынешняя зима в Смоленской области стала одной из самых теплых за историю метеонаблюдений. Это и объясняет раннее цветение почек, - отметила женщина.

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