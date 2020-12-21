Смоленские спасатели нашли три тела после тушения пожаров за сутки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

20 декабря около 21:00 пожарные города Сафоново выехали в деревню Троица по сообщению о пожаре в жилом доме, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Частный бревенчатый дом был полностью объят пламенем. В результате, строение уничтожено огнем. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшей – 59-летней женщины.

А в 21:03 пожарные города Ярцева прибыли на улицу Энтузиастов по сообщению о происшествии на последнем этаже 16-ти этажного дома.

Прибывшие на место огнеборцы, почувствовали слабый запах дыма и, вскрыв дверь в двухкомнатную квартиру, обнаружили в одной из комнат горящий матрас и тело погибшего мужчины 1952 года рождения. В итоге сгорел матрас, а квартира закопчена продуктами горения по всей площади.

Третье ЧП произошло 21 декабря в 06:21. В службу спасения обратились жильцы шестиквартирного одноэтажного жилого дома улицы Карла Маркса города Починка. В квартире, где случился пожар, огнеборцы нашли 51-летнего мужчину. В злополучной двушке выгорела одна из комнат, все закопчено продуктами горения.

Следствие уточнит точную причину всех трех смертей.

Ранее женщина погибла во время пожара в доме в Велиже.