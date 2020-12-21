Смоленск занял седьмое место в рейтинге прозрачности закупок – 2020. Фото: pixabay.com.

В середине декабря состоялась 15-я церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2020». Смоленск вновь вошел в первую десятку и занял 7 место среди 85 крупнейших заказчиков муниципального уровня, сообщает городская администрация.

Муниципальные закупки Смоленска третий год подряд демонстрируют «Гарантированную прозрачность».

Рейтинг проводится с 2006 года независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром.

Исследование проводится среди четырех групп заказчиков в зависимости от уровня – федерального, регионального, муниципального плюс закупки крупнейших компаний.

Выделяют четыре уровня прозрачности: «Гарантированная», «Высокая», «Средняя», «Базовая» и «Низкая».

Главными критериями являются соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности закупочной деятельности.

Напомним, смоленские таможенники уничтожили 36 тонн помело.