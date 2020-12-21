СКР обратился к гражданам из-за находки 71 скелета в Дорогобуже. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

СУ СК РФ по Смоленской области продолжает расследование уголовного дела из-за обнаружения на окраине Дорогобужа массового захоронения мирных граждан, предположительно, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны

В ходе раскопок сотрудники нашли костные останки, предположительно, принадлежащие нескольким лицам. На данный момент обнаружены и извлечены скелетированные останки 71 человека.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что давность захоронения составляет от 50 до 100 лет, на останках имеются повреждения, в том числе от огнестрельного оружия.

С 1941 по 1943 годы этот противотанковый ров немецкое командование и комендатура превратили в место постоянных массовых расстрелов военнопленных и мирных граждан.

Было казнено не менее 3 тысяч советских людей, включая стариков и детей. Убийства совершались не только с применением огнестрельного оружия, но и другими мучительными способами.

Следователи просят откликнуться граждан, которым что-либо известно о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Дорогобужского района в период оккупации 1941-1943 годах (лично либо со слов родственников, знакомых, проживавших на территории района в указанный период времени), а также представить, если имеются какие-либо документы, фотографии или иные предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

В расследовании уголовного дела поможет любая информация.

Обращаться можно по телефону 8-910-767-91-20, либо направлять письменные материалы любым доступным способом: через официальную страницу СУ СК в социальной сети «ВКонтакте», а также по адресу: 214000, г.Смоленск, пр-т. Гагарина, д.20 отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Смоленской области.