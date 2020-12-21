В Смоленске сотрудники УФНС рассказали об изменениях в Налоговый кодекс в части налогообложения доходов. Фото: УФНС России по Смоленской области.

С 2021 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период.

- Законом вводится повышенная ставка НДФЛ в размере 15 процентов. Исключение составляют доходы, полученные от продажи имущества (за исключением ценных бумаг или долей в нем), доходов в виде стоимости имущества (кроме ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также подлежащих налогообложению доходов, полученных такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению, - рассказал начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Смоленской области Александр Лукьянов.

Напомним, за 2019 год доход более 5 млн рублей задекларировали 452 смолянина.