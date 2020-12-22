Ночью пострадавшего госпитализировали после ДТП в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

22 декабря в 00:09 на проспекте Гагарина в Смоленске произошла авария, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту происшествия выехали спасатели. Оказалось, что столкнулись Chevrolet Llacetti с автомобилем «Камаз»‎.

В результате ДТП есть пострадавший, которому оказана первая помощь. Травмированного госпитализировали.

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