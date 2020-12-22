После приговора Починковского суда мать начала выплачивать долг по алиментам. Фото: пресс-служба УФССП России по Смоленской области.

45-летняя мать двоих малолетних детей из Починковского района, ссылаясь на отсутствие заработка, финансовую помощь сыновьям не оказывала, накопив при этом задолженность свыше 86 тысяч рублей, сообщает УФССП России по Смоленской области.

Последняя плата в счет погашения долга была лишь несколько месяцев назад, с тех пор женщина не выплачивала деньги.

Должница игнорировала судебных приставов, скрывала свои источниках дохода, жила на случайные заработки, которые тратила на собственные нужды, в то время, когда ее маленькие дети нуждались не только в материальной помощи, но и в материнской заботе.

Неплательщица по месту регистрации появлялась исключительно ночью и ценного имущества не имела. Тогда ее принудительно доставили в районное отделение.

Сотрудник службы провел с должницей профилактическую беседу, но должных выводов гражданка не сделала. Дело было направлено в суд.

Учитывая нежелание женщины выполнять свои материнские обязанности, судья назначил должнице наказание в виде 50 часов обязательных работ.

В настоящее время задолженность по алиментам удерживается с зарплаты матери.

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