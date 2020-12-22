С каждым днём на «Ёлке желаний» становится меньше писем. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Праздничное дерево, которое установили в общественной приёмной партии, украшено желаниями детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Исполнят мечты смолян депутаты всех уровней от «Единой России». Несколько писем с ёлки снял Игорь Ляхов.

Одно из них оказалось масштабным – более 30 желаний принадлежат подопечным общественной организации «Родник», которая и сама поддерживает семьи с непростой судьбой.

«Мы должны подарить праздник тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Каждое письмо на этой ёлке обязательно попадёт в нужные руки, а желания и просьбы смолян будут исполнены в канун Нового года», - подчеркнул секретарь реготделения партии.