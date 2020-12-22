В Рославле молодой водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионерку. Фото: pixabay.com.

21 декабря около 17:00 в Рославле в районе дома №160 по улице Пролетарская произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Смоленской области.

21-летний водитель «ВАЗа 2115», не выбрал безопасную скорость движения и сбил 68-летнюю женщину-пешехода.

Пенсионерка переходила дорогу вне установленном месте, хотя пешеходный переход находился в зоне видимости.

В результате аварии женщина-пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Напомним, ночью пострадавшего госпитализировали после ДТП в Смоленске.