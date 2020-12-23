Маринадный цех в исправительной колонии №3 начал работу осенью этого года. За это время здесь произвели почти 20 тонн гарнирной моркови и квашеной белокочанной капусты, сообщает пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.Вся продукция поступает в другие исправительных учреждения Смоленщины. Овощи, поступающие в цех для обработки, также были выращены в самой ИК-3 либо закуплены в колонии-поселении №7, имеющей сельскохозяйственный профиль.Мощность производственного участка по маринованию овощей – около 450 килограммов готовой продукции (или 150 трехлитровых банок) в день.На работу подбираются осужденные, имеющие исполнительные листы для того, чтобы из заработанных средств они могли выплачивать материальный ущерб, причиненный их преступлением.Администрация колонии планирует добавить в ассортимент маринованные свеклу и лук, а также ассорти овощей.Ранее смоленские таможенники сожгли 500 зараженных роз из Белоруссии.