Активисты помогают сотрудникам смоленской поликлиники №7 справиться с наплывом звонков пациентов.По словам главной медсестры медучреждения Ольги Рябченко, в этой обстановке очень нужна помощь волонтеров.«Многие медики болеют и у нас не хватает кадров. Волонтеры принимают входящие звонки и обзванивают пациентов – сообщают им результаты тестирования на COVID-19. А также они помогают нам с измерением температуры», - рассказала главная медсестра.Студентка Анна Новикова стала волонтером совсем недавно. Помощь в колл-центре поликлиники – ее первое доброе дело в новой роли.«Меня не устраивает безразличие людей, равнодушие к чужой беде. И если что-то не нравится, не нужно говорить - нужно действовать. Волонтерство - это самовоспитание, рост личности в собственных глазах и глазах общества. Волонтерский центр - это не только хорошая идея, но и её прекрасная реализация», - поделилась Анна.В колл-центре поликлиники №7 действуют два номера. Звонки раздаются ежеминутно – очень часто телефоны срабатывают одновременно. Затишье от звонков – редкая передышка.Сейчас в регионе параллельно запускают автоматическую телефонную станцию. Помощь добровольцев и автоматизация позволят снизить время ожидания ответа и быстрее вызвать врача или получить консультацию.Напомним, что Волонтерский центр «Единой России» действует на территории всего региона. Активисты не только доставляют льготные лекарства и продукты питания, но и работают в поликлиниках. В области добровольцы, как и в Смоленске, принимают и обрабатывают звонки пациентов, разгружая врачей. Также волонтеры помогают измерять температуру у всех приходящих на прием.Если вам нужна помощь или вы хотите стать волонтёром, обращайтесь по телефонам: +7 (4812) 31-95-13; 8-800-100-59-67.