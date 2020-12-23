Важными направлениями руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал работу с обращениями граждан и участие Смоленска в максимальном количестве федеральных программ.«Несколько лет привлекаются значительные средства на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в регионе. Построены очистные сооружения в Угре и Сычевке, в Смоленском районе, но ни одного объекта в Смоленске. Реализуется проект «Чистая вода», но администрацией города даже документы в нужном объеме не подготовлены», – пояснил депутат Госдумы от Смоленской области. Он добавил, что депутатскому корпусу следует поднимать эти вопросы перед городскими властями и следить за реализацией программ.Уже в следующем году начнется ремонт межквартальных проездов. В связи с переводом должности председателя Горсовета на непостоянную основу у областного центра появились дополнительные средства, которые можно направить на межевание дворов, что позволит большему количеству территорий участвовать в программе благоустройства.«Мы с вами договорились, что Горсовет полностью переформатирует работу. И наблюдая за вами, могу сказать, что она действительно перестроена. Конечно, взятый курс нужно продолжить: работать во дворах, регулярно встречаться с людьми. Важно, чтобы депутатский корпус работал единой командой», – заключил Сергей Неверов.