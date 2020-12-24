23 декабря в 21:07 на улице Индустриальная в Смоленске загорелся автомобиль, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.К месту вызова выехали 9 пожарных на двух машинах. Полыхал автобетоносмеситель «МАЗ». В результате пожара пострадавших нет, выгорела кабина автомобиля.А 24 декабря в 01:53 на улице М. Соколовского в Смоленске произошло второе ЧП. 5 пожарных тушили горение автомобиля Lada Kalina. В результате пожара пострадавших нет, уничтожен моторный отсек, повреждены лобовое стекло и покрышки.Причину возгорания и ущерб в обоих случаях уточняют специалисты.Ранее пострадал человек при пожаре в котельной на улице Элеваторная в Вязьме.