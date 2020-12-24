По сообщению СМУП «Горводоканал», 24 декабря с 09:30 до окончания работ отключено холодная вода по следующим адресам:улица Ломоносова, 11 (детский сад «Теремок»), 15в, 15г;улица Попова, 10 (школа № 6), 14в (прогимназия «Полянка»).Ограничение холодного водоснабжения связано с ремонтными работами.Подвоз воды будет организован к детскому саду, школе, прогимназии и по заявкам (телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61).Читайте также:31 декабря станет выходным в Смоленской области (подробнее).