За 10 лет на общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 в Смоленской области поступило свыше 11,5 тысяч обращений. Среди звонящих преобладают дети и подростки.В регионе общероссийский детский телефон доверия работает с октября 2010 года. Об этом сообщил инициатор создания общероссийского детского телефона доверия, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.По словам психологов, юные абоненты, прежде всего, обращаются с вопросами об отношениях со сверстниками или родителями, поиске себя, одиночестве. Ответы на десять самых распространённых вопросов, которые волнуют родителей подростков, можно получить в новом психологическом ток-шоу «Семья вверх тормашками».Ведущими стали известные российские актёры - заслуженный артист России Андрей Леонов и актриса театра и кино Екатерина Волкова. В каждом эпизоде программы опытные психологи разбирали ситуации, возникающие в процессе воспитания, и предлагали необычный позитивный выход из них.Юмор стал поворотным сюжетным механизмом, который поможет справиться с трудностями, в том числе - в детско-родительских отношениях. Наиболее популярные темы шоу - зависимость от компьютерных игр и первая безответная любовь.После премьеры на телевидении десять сюжетов ток-шоу разместили в социальных сетях общероссийского детского телефона доверия - ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok, Одноклассники, а также на канале YouTube.«Для любого родителя, который сталкивается с трудностями взросления подростка, важно знать, как можно найти выход из конфликтной или травмирующей ситуации, посмотреть на неё под другим углом. Юмор - отличный помощник в общении с подростками, и мы использовали его при создании ток-шоу «Семья вверх тормашками», в котором мамы и папы найдут советы о том, как преодолеть типичные подростковые проблемы», – отметила председатель правления Фонда поддержки детей, создавшего в России единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей, Марина Гордеева.В программе в качестве соведущих приняли участие психологи-эксперты Светлана Шевченко и Алан Торчинов. Своим мнением также поделились - заслуженный артист РФ Камиль Ларин, актёр театра и кино Александр Касаткин, капитан команды КВН «Плохая компания» Михаил Стогниенко. Комментарии о проблеме неприятия подростками своей внешности высказал и пластический хирург Нодар Иоселиани.Напомним, две смоленские школы и садик остались без холодной воды 24 декабря.