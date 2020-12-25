25 декабря в Смоленске и области погода заметно ухудшится, поэтому спасатели рекомендуют смолянам быть предельно внимательными и осторожными.Будет пасмурно. Ожидаются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, а днем мокрый снег с дождем.Ночью местами метель. Возможно налипание снега на проводах и деревьях.На дорогах образуется гололед, местами гололедица и снежные заносы.Ветер будет юго-восточный с переходом днем на западный 5-10 м/с местами порывы до 14 м/с.Температура воздуха по области: ночью -5°C…0°C, днем -2°C…+3°C. В Смоленске: ночью -2°C…0°C, днем 0°C…+2°C.Читайте также:В Смоленске запустили новый троллейбус из Москвы.