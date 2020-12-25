В Смоленске многодетным матерям вручили почетные знаки Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Церемонии награждения по поручению Губернатора Алексея Островского прошли во всех трех районах областного центра.В Ленинском районе награды получили три многодетные матери.Татьяна Меша, мама двух сыновей и двух дочерей, работает заведующей библиотекой, ведет разные образовательные курсы, участвует в социальных проектах в качестве арт-психолога. Семейная традиция – путешествия. Многодетная семья побывала во многих городах России и Республики Беларусь.Елизавета Волина – мама двойняшек и тройняшек. Двойняшки Кирилл и Арсений пошли в этом году в первый класс, отлично учатся в музыкальной школе, занимаются английским языком и увлекаются шахматами. Тройняшки посещают детский сад, любят рисовать.Мария Микулич – мама двух дочерей и двух сыновей. В сентябре 2020 года все дети были награждены грамотами Главы города Смоленска за активное участие в литературных мероприятиях города.В Промышленном районе награды вручены многодетным матерям, воспитывающих четверых детей: Наталье Абрамовой, Наталье Ильенко и Маргарите Мельничук.В Заднепровском районе заслуженные награды получили Ольга Потапова, мать пятерых детей, и Мария Федорова, мать семерых детей.На этом же мероприятии дипломом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций» отмечена проживающая в Заднепровье семья Олеси Назаренко, которая принимает активное участие в различных творческих конкурсах.Почетные знаки и новогодние подарки вручили главы Администраций Ленинского, Промышленного и Заднепровского районов Смоленска.Ранее смоленская преподавательница стала «Учителем года» в областном конкурсе.