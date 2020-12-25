В Десногорском районе, по решению суда женщина была лишена родительских прав и обязана выплачивать алименты в размере половины части от всех видов заработка ежемесячно, сообщает УФССП России по Смоленской области.Однако, ссылаясь на финансовые трудности, мать алименты платила нерегулярно, а вскоре незначительные выплаты и вовсе прекратились. Долг, накопившийся на протяжении нескольких лет, в сумме 182 тысячи рублей так и оставался невыплаченным.Алиментщица знала о долге, но игнорировала судебных приставов. Ценного имущества у нее не было, как и денег на расчетных счетах.Гражданка нигде не работала, жила на случайно заработанные деньги, не занималась воспитанием и образованием сына. Найти должницу долгое время.Позднее оказалось, что она предпочитала проводить свободное время в компании граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Ее принудительно доставили в отделение судебных приставов для дачи объяснений.Должнице назначили наказание в виде обязательных работ в размере 40 часов. Отрабатывать наказание женщина направлена на обувную фабрику.После того, как алиментщица добросовестно и в полном объеме отработала назначенные часы на предприятии, ей предложили официально трудоустроиться в организации.В настоящее время мать ежемесячно выплачивает алименты на содержание несовершеннолетнего сына и планирует восстановить свои родительские права.Ранее в Смоленске наградили многодетных матерей почетными знаками.