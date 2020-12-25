В смоленском СВХ ООО «Альфа Транс Терминал» Управление Россельхознадзора по Смоленской области запретило ввоз в Россию партии свежей рукколы происхождения Турции.Продукция общим весом 3,45 тонны следовала в адрес получателя из Смоленска.В зелени выявили западный калифорнийский (цветочный) трипс.Экспертиза по твердила заражение груза опасным карантинным вредителем.Чтобы не допустить проникновение и распространение на территории России западного калифорнийского трипса руккола будет уничтожена путем сжигания.Ранее смоленские таможенники вернули в Белоруссию более 5 тонн шоколада.