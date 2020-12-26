В большом списке оказалось почти тридцать смоленских семей. Все они - подопечные общественной организации «Родник», которая давно помогает многодетным, малообеспеченным и одиноким матерям. В преддверии новогодних праздников секретарь регионального отделения партии всегда поздравлял семьи, приглашая на чаепитие. Сегодня, в связи с эпидемиологической ситуацией, формат встречи изменился. Игорь Ляхов вместе с руководителем «Родника» Инной Лавровой развез подарки по домам.«Мы знаем, что есть семьи, которые не имеют большого дохода. Их новогодний стол будет скромным, хочется поддержать их, создать ощущение праздника. Поэтому мы привезли для них хорошие качественные продуктовые наборы», – рассказал Игорь Ляхов.В семье Одиваловых растет четверо малышей. Работает только отец, мама - в декретном отпуске. «Для нас дети – это большое счастье. Конечно, и такая забота о больших семьях, как наша – хорошее подспорье», – призналась Мария Одивалова.Светлана Ермаченкова вместе с пятью детьми живет в частном доме. Недавно завели небольшое хозяйство – свиней. Справляться с домашними хлопотами Светлане помогают старшие дочки.«Такая помощь для наших подопечных крайне необходима. Игорь Васильевич оказывает ее не первый год. Мы очень рады, что всегда можем рассчитывать на его поддержку», - отметила руководитель общественной организации права ребенка и семьи «Родник» Инна Лаврова.Помимо продуктовых наборов младшим детям привезут и подарки – те, самые заветные, о которых малыши сами рассказали Игорю Васильевичу. «Близится Новый год, все мы ждем волшебства, особенно дети. Несмотря ни на что мы должны их порадовать», - отметил спикер.