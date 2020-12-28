В Ельнинском и Глинковском районах суд потребовал от местных администраций ликвидировать три несанкционированные свалки твердых бытовых отходов и мусора на земельных участках, принадлежащих на праве собственности должнику, сообщает УФССП России по Смоленской области.Однако на протяжении долгого времени владелец земель игнорировал требования суда. Мужчина ссылался на отсутствие финансирования.Тогда судебный пристав объяснил должнику, что за игнорирование решения суда с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.Также пока мужчина не ликвидирует свалки, сумма штрафа будет только расти. Осознав финансовые затраты, глава сельской администрации не стал дожидаться штрафа и убрал все свалки мусора.Напомним, под Смоленском мать начала выплачивать долг по алиментам после отработки на фабрике.