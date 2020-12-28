По поручению Губернатора Алексея Островского в областном центре прошла церемония передачи новых автобусов школам региона, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.На территории области подвоз учеников ежедневно осуществляют более 200 автобусов, часть из которых уже отслужили свой срок. Чтобы обеспечить безопасность перевозки детей взамен старых автобусов на маршрут выйдут новые транспортные средства, а там, где это необходимо будут обеспечены транспортом новые маршруты.В 2020 году школы получили 26 новых автобусов (19 автобусов «ГАЗ»: 10 вместимостью 13-20 человек, 9 – 21-24 человека; 7 автобусов «ПАЗ»: 6 автобусов вместимостью 21-24 человека и 1 – 25-31 человек).Новый автотранспорт, в частности, поступил в школы Велижского, Вяземского, Гагаринского, Ярцевского, Демидовского, Дорогобужского, Ершичского, Краснинского, Монастырщинского, Новодугинского, Починковского, Руднянского, Рославльского, Смоленского, Сычевского, Урганского, Холм-Жирковского и Шумячского районов.Автобусы оснащены необходимым оборудованием: тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками, кнопками вызова водителя, навигационными приборами.Читайте также:В Смоленске 300 работников помогают убирать последствия снегопада (подробнее).