В предпраздничные и праздничные дни (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года) изменится график движения пригородных поездов Смоленского региона МЖД.Корректировки коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Вязьма – Ржев, Вязьма – Сычевка, Дятьково – Фаянсовая, Темкино – Калуга-1.Ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание электричек».