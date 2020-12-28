По информации СУ СК РФ по Смоленской области, 24 декабря в лесу недалеко от деревни Селенки Темкинского района нашли тело женщины после обращения ее дочери в полицию с сообщением о том, что мать не выходит на связь.Оказалось, что вечером 23 декабря два местных подростка 16 и 17 лет в безлюдном месте подкараулили потерпевшую, напали на нее, изнасиловали, после чего задушили. Чтобы скрыть следы, парни забросали тело снегом и ветками деревьев.Подростков заключили под стражу. До этого они уже привлекались к уголовной ответственности за хищения, а также состояли на учете.Ранее мы рассказывали, что под Смоленском задержали двух подростков по подозрению в убийстве (подробнее).