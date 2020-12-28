27 декабря в ООО «Альфа Транс Терминал» Управление Россельхознадзора по Смоленской области не допустило ввоз на территорию России 500 свежесрезанных роз происхождения Кения.В ходе фитосанитарного контроля продукции инспекторы обнаружили западный калифорнийский (цветочный) трипс.Экспертиза также подтвердила заражение роз вредителем.Груз поступил с территории Республики Беларусь и следовал в адрес получателя из Москвы.Чтобы не распространить в нашей стране выявленного опасного карантинного вредного организма таможенники решили уничтожить зараженные цветы.Ранее Смоленские таможенники сожгли более 3 тонн зараженной рукколы из Турции.