За выходные в полицию Смоленской области с заявлениями о хищениях денег обратились пять местных жителей.В Смоленске 47-летний мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом оказания экономической безопасности ввел его в заблуждение. Впоследствии мужчина через банкомат перевел на абонентские номера, продиктованные злоумышленником, 570 тысяч рублей.Аналогичная ситуация произошла с 45-летней жительницей Гагарина Она самостоятельно оформила потребительский кредит на свое имя и перевела на абонентские номера через банкомат около 460 тысяч рублей.43-летняя жительнице деревни Сметанино позвонила неизвестная, которая представилась исполнителем судебных решений. Под предлогом получения компенсации за лекарства, приобретенные в Интернете. Далее женщина самостоятельно перевела на расчетный счет 400 тысяч рублей.77-летняя смолянка заинтересовалась объявлением на интернет-сайте о съёме квартиры. В ходе беседы неизвестный ввел женщину в заблуждение и она перевела 40 тысяч рублей в счет предоплаты на банковскую карту злоумышленника. После перевода денег неизвестный перестал выходить на связь.Жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Сафоново, которой позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и под предлогом защиты ее денег от мошенников узнал реквизиты банковской карты и похитил более 23 тысяч рублей.Напомним, в Смоленске женщина украла у квартиросъемщика 230 тысяч рублей.