По сообщению СМУП «Горводоканал», 29 декабря с 09:30 до окончания ремонтных работ будет отключена холодная вода по следующим адресам:улица Кирова, 43, 43а, 45, 47;проспект Гагарина, 16, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21;улица Октябрьской революции, 17;улица Неверовского, 1;улица Раевского, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 10;улица Памфилова, 5.Подвоз воды будет организован к дому №47 по улице Кирова, домам №4 – №6 по улице Раевского и по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.С 09:00 до 16:00 будет понижено давление в водопроводной сети на улице Дзержинского, от дома №1 до дома №19, переулке Смирнова, улице Октябрьской революции дома №3, №3а, №3б.По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.Напомним, смоленские школы получили новые автобусы для подвоза детей.