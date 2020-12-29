Сотрудники Госавтоинспекции города Вязьмы Смоленской области вместе с Общественным Советом при МО МВД России \\"Вяземский\\" устроили автомобильный флешмоб. Подобные акции стали доброй предновогодней традицией.В построении фигур из транспортных средств также приняли участие автолюбители города, которые приехали семьями с детьми.Участники акции выстроили из машин снежинку и сделали надпись 2021.Патрульные машины осветили центр снежинки огнями проблесковых маячков. Во время подготовки флешмоба, между автомобилистами и сотрудниками ГИБДД царило полное взаимопонимание и слаженность.В завершении акции участники поздравили друг друга с наступающим Новым годом.Напомним, смоленские школы получили новые автобусы для подвоза детей.