Облачно и сыро будет во вторник на Смоленщине, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Уже с ночи начнет идти небольшой снег, в некоторых районах метель, днем местами осадки усилятся, но будет идти уже не только снег, а мокрый снег, где-то возможно морось.На дорогах гололед и гололедица.Ветер будет дуть юго-восточный 7-12 м/с, днём порывы до 17 м/с.Температура воздуха по области: ночью -8°C…-3°C, днем -4°C…+1°C. В Смоленске: ночью -5°C…-3°C, днем -2°C…0°C.Ранее в Вязьме полицейские а автолюбители устроили новогодний флешмоб.