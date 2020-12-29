В ходе совместного рейда сотрудники Смоленской таможни, Смоленской транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора по региону на Заднепровском рынке города Смоленска нашли санкционные товары.В трех торговых точках выявлено 55,8 кг испанской хурмы и 0,5 кг финского сыра «Oltermanni», которые включены в санкционный список и запрещены к ввозу на территорию России.Товары изъяты и уничтожены на одном из специализированных полигонов области.Также, Транспортная прокуратура вынесла три постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.Кроме того, еще в одной из торговых точек специалисты нашли 55 кг фруктов (киви, яблоки и гранаты) без наличия маркировки, свидетельствующей о стране происхождения и производителе товара.Ранее смоленские таможенники уничтожили 500 роз из Белоруссии.