Мужчина нарушил правила перевозки опасных грузов и получил штраф в 250 тысяч рублей, сообщает УФССП России по Смоленской области.Юридическое лицо решило долг не оплачивать и дело перешло к судебным приставам.Должник продолжал игнорировать сотрудников служб. Тогда судебный пристав взыскал часть штрафа с счетов его фирмы, запретил совершать регистрационные действия с автомобилем и недвижимостью, принадлежащих должнику.Также, ему выписали новый штраф в виде исполнительского сбора. Однако, и это не подействовало на мужчину.Далее на расчетный счет организации-должника поступила необходимая сумма для оплаты задолженности. Благодаря списанию денег с расчетного счета в банке, штраф был погашен.Напомним, под Смоленском местная администрация ликвидировала свалки после угрозы штрафом.