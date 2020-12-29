Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во вторник провел заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за противоэпидемическими мероприятиями компании во время новогодних каникул.«В ОАО «РЖД» продолжает действовать режим повышенной готовности. Прошу настроить весь персонал на неукоснительное соблюдение всех требований, и в первую очередь по защите здоровья пассажиров и сотрудников компании», – сказал Олег Белозёров.Он подчеркнул, что в ОАО «РЖД» сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции. «В течение этого года мы накопили достаточный опыт работы и оперативного реагирования на самые сложные ситуации. Хочу выразить признательность нашим медицинским сотрудникам. В уходящем году на их плечи легла колоссальная нагрузка. И сегодня наши медики продолжают находиться на передовой», – сказал Олег Белозёров.В новогодние праздники дополнительные поезда совершат почти 700 рейсов по 54 маршрутам. В том числе порядка 126 тысяч пассажиров планируют отправиться в путешествие 31 декабря.Встречающих новогоднюю ночь в пути ждут традиционные поздравления начальника поезда, сладкие угощения для детей, а в вагонах-ресторанах будет предложено специальное праздничное меню.В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров.Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования.Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.